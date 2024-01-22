الصحة بالنيل الأبيض تبحث تطوير الخدمات الطبية مع مستشفي الشرطة

مستشفى كوستي التقي دكتور الزين سعد ادم المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض بوفد مستشفي الشرطة ربك برئاسة اللواء شرطة طبيب يوسف مختار استشاري الاطفال مدير الادارة العامة للخدمات الصحية بالمستشفي والعقيد شرطة هارون ابراهيم مدير مستشفي الشرطة ربك و الرائد شرطة طبيب مصعب مهدي المدير الطبي بالمستشفي . وبحث اللقاء امكانية تاسيس مجمع عمليات المخ والاعصاب بمستشفي ربك وتوفير بعض الاحتيجات الضرورية للمستشفى ، كما استعرض الوفد سير العمل بالمستشفي والخدمات التي تقدم لمنسوبي الشرطة والمواطنين، واشادوا بالتعاون الكبير مع وزارة الصحة بالولاية . من جانبه قال الوزير المكلف ان مستشفي الشرطة ربك يعتبر الساعد الايمن للوزارة في تقديم الخدمات الصحية علي كافة المستويات، مشيدا باداء الكوادر الطبية رغم ظروف الحرب وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون تمييز، واكد الزين استمرار التعاون المشترك بين الوزارة ومستشفي الشرطة ربك . سونا

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