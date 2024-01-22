قطر تهزم الصين بهدف وتحقق 9 نقاط

واصل المنتخب القطري انتصاراته في كأس أمم آسيا، الاثنين، محققا العلامة الكاملة بالفوز على الصين (1/0) في استاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وارتفع رصيد قطر بذلك إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الصيني عند نقطتين، في المركز الثالث.وكان منتخب قطر قد ضمن الصعود للدور الثاني من البطولة الآسيوية، بعد فوزه على لبنان (3-0) وطاجيكستان (1-0).

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