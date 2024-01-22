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قطر تهزم الصين بهدف وتحقق 9 نقاط

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Asma Osman 0 تبليغ

واصل المنتخب القطري انتصاراته في كأس أمم آسيا، الاثنين، محققا العلامة الكاملة بالفوز على الصين (1/0) في استاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وارتفع رصيد قطر بذلك إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الصيني عند نقطتين، في المركز الثالث.وكان منتخب قطر قد ضمن الصعود للدور الثاني من البطولة الآسيوية، بعد فوزه على لبنان (3-0) وطاجيكستان (1-0).

كووورة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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