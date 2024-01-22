غلق وتشميع مطعم وكافيه شهير بمدينة نصر

شنت محافظة القاهرة، من خلال حي شرق مدينة نصر، حملة مكبرة لمراجعة التراخيص، وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعد انتهاء مهلة تراخيص المحال التي حددها قانون المحال العامة، منذ بدء تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019. أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم وكافيه CAFFA CAFE بالعنوان عمارة 41 شارع الصواف م10 لإدارته دون ترخيص. القاهرة 24

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