مخدرات ودولارات وغسيل أموال.. كيف سقط شريك تاجرة الذهب الشهيرة؟

ما زال خبر القبض على رجل الأعمال نبيل ع، شريك تاجرة الذهب الشهيرة على السوشيال ميديا يتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نُسب إليه اتهامات بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه.

وحصل القاهرة 24 على نص تحقيقات وكواليس سقوط زعيم عصابة غسل الأموال وتجارة السلاح وتصنيع وترويج المواد المخدرة.

عملية القبض على الحاج نبيل ع بدأت بمعلومات سرية أكدتها التحريات تفيد إتجار نبيل.ع، ويعمل صاحب ومدير شركة ذهب لتجارة وتشغيل المصوغات الذهبية مقيم بمنطقة مصر الجديدة في المواد المخدرة وخاصة مخدر البدرة والأيس والحشيش.

المعلومات السرية عن العصابة دلت إلى أن المتهم الرئيسي تاجر الذهب في الآونة الأخيرة حاز كمية كبيرة من تلك المواد المخدرة وخزنها في منزله كما أنه يستخدم الأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن تجارته ويستخدم العديد من السيارات المملوكة له والمستأجرة في تخزين وترويج المواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات في قصة تاجر الذهب أن المتهم يزاول نشاطه الإجرامي منذ مدة زمنية وقد تحصل من خلف ذلك على كمية من الأموال من جراء ذلك النشاط وبسبب ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش منزله لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة وكل ما قد يظهر خلال عمليتي الضبط والتفتيش مما يعد حيازته وإحرازه جريمة يعاقب عليها القانون وتفتيش سيارته وضبط ما بداخلها من ممنوعات.

وحسب أوراق التحقيق فإن عملية القبض على المتهم بدأت بمأمورية أسفل منزله بمنطقة مصر الجديدة منتصف ليلة 28 ديسمبر الماضي، من رجال مكافحة المخدرات وأكمنة ثابتة ومتحركة وتم ضبطه وبحوزته حقيبة زرقاء اللون وخلال محاولة ضبطه حاول الهرب إلا أنه لم يمكنه وتم التحفظ عليه كما عثر بحوزته على كيس شفاف به مسحوق وحصوات كريستالية بيضاء اللون تشبه مخدر الآيس وبتفتيش السيارة الأولى ماركة تيسلا بيضاء اللون عثر على الحقيبة الزرقاء وبتفتيشها عثر بها على مبلغ مالي وقدره مليون وخمسة آلاف ومبلغ ٨٤٥ درهم إماراتي ومبلغ 1505 يورو ومبلغ 3520 لايره تركي ومبلغ 773 دولار أمريكي ومبلغ 1050 ريال سعودي وباستكمال تفتيش السيارة عثر على كيس بلاستيكي شفاف يحوي بداخله مسحوق بيج اللون يشبه البودرة وعثر على صندوقين بلاستيكيين شفافا اللون بداخلهما كمية من المشغولات الذهبية مختلفة الأشكال والأحجام وكيس بلاستيكي شفاف بداخله 5 ساعات يدوية وبتفتيش السيارة الثانية ماركة انفيلد عثر على كيس مسحوق بيج اللون يشبه لبودرة الحشيش الصناعي وعثر على حقيبة بداخلها لاب توب.

وأقر المتهم بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية جزء من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة والمشغولات الذهبية من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة وأنه يشتري المشغولات الذهبية ليقطع الصلة بين تلك الأموال وبين مصدرها الأصلي كغسيل للأموال.

كما أقر المتهم بملكيته للسيارات وأنه يستخدمهم في نقل وترويج وإخفاء المواد المخدرة، وسوف يستكمل القاهرة 24 نشر تفاصيل القضية واعترافات المتهم.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق القبض على العصابة، وذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق بين مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص، لثمانية منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حاليًا خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الإصطناعي البودر وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

القاهرة 24