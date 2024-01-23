مدير تعزيز الصحة بمروي: تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية آمن

أكدت أمس د. لبنى حسن خضر مدير تعزيز الصحة بمحلية مروي أن حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الالمانية تستهدف الأعمار من 9 شهور إلى 15 سنة وأن التطعيم آمن وليس له آثار جانبية. بدات الحملة من يوم 22 إلى 27 يناير الجاري تشمل كل الوحدات الإدارية ومناطق الرحل بأم جواسير. وأضافت د. لبنى ان الحملة تستهدف بالمحلية 102 ألف طفل ودعت الأسر للتعاون مع فرق التطعيم وأوضحت أن الإدارة وضعت خطة متكاملة لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها بتطعيم كل المستهدفين بالمراكز الثابتة والمؤقته والجوالة. وتناشد د. لبنى جميع الأمهات بأهمية التوعية وعدم إسقاط الجرعات واستمرار التطعيم الذي يعتبر الحل الأمثل للقضاء على كل الأمراض. سونا

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