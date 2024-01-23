والي كسلا المكلف يلتقي وفد مكوكية النوبة بولاية القضارف

إلتقى والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ محمد موسى عبد الرحمن أمس وفد مكوكية النوبة بولاية القضارف برئاسة المك، مامون الجاك.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد والخاصة على مستوى ولايات شرق السودان جراء الحرب وتأثيرها على مختلف الولايات والمواطنين من نزوج وغيره بالاضافة إلى تناول تجربة انشاء مكوكية النوبة بولاية القضارف بهدف تقريب الظل الاداري السياسي وربط القاعدة مع حكومة الولاية فضلاً عن دور ولاية كسلا البارز والهام في مؤتمر حكام الأقاليم وولاة الولايات والوزراء الذي استضافته ولاية القضارف في أوائل ديسمبر الماضي.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى الجوانب الأمنية على مستوى البلاد وكيفية مساهمة أبناء جبال التوبة في الإستنفار والمرحلة الراهنة لاهميتها.
وأثنى الوالي علي زيارة الوفد. وقدم تنويراً شاملاً عن ما تم إنجازه خلال الفترة القصيرة الماضية والرؤية المستقبلية لقيادة الولاية.
واستعرض الوالي أيضاً شكل الإجراءات الأمنية التي قامت بها الولاية من حيث تأمين الولاية والاستنفار الشعبي وإسناد القوات المسلحة في المرحلة التي تمر بها البلاد حالياً .
وأكد وفد المكوكية بالعمل والجلوس مع أبناء النوبة بولاية كسلا والتفاكر معهم حول كيفية وقوفهم سنداً لدفع عجلة التنمية والمشاركة في الاستنفار واي خطوة لتأمين الولاية.
سونا
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