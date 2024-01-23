والي النيل الأبيض: جميع أهل الولاية معنيين بالمقاومة الشعبية

كوستي

دعا الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض جميع قطاعات المجتمع للمشاركه في المقاومة الشعبية دعماً للقوات المسلحة، وقال إن الجميع أهل الولاية معنيين بالمقاومة وتسليح أنفسهم للتصدي للمليشيات التي تهدف لمسح الهوية الوطنية وتدمير البنية التحتية للدولة وزاد “لانريد أحد يتخلف أو بتخاذل”.

جاء ذلك لدى مخاطبته بكوستي اليوم إجتماع اللجنة العليا للمقاومة الشعبية المسلحة بالولاية برئاسة الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس اللجنة، الأستاذ ابوعبيده عمر عحبين المدير التنفيذي لمحليه كوستي ونواب وأعضاء اللجنة.

وقال الوالي إن المتغيرات المرحلية لحرب الخامس عشر من أبريل والتي صمدت فيها القوات المسلحة حتمت على حكومة الولاية إصدار القرار الخاص بتشكيل هذه اللجنة والتي تم تكوينها من الأشخاص الذين لهم الحس الوطني ويحملون هم الولاية وأهلها مشيراً إلى أن باب الإنضمام لعضوية اللجنة مفتوح لكل من يرغب في الانضمام للجنة.

وأكد الوالي أن الهدف الأساسي من تكوين اللجنة العليا للمقاومة الشعبية هو تنسيق وترتيب برامج المقاومة الشعبية وانزاله على مستوى الأحياء والقري والفرقان بالتنسيق مع المديرين التنفيذيين للمحليات.

وطمأن الوالي المواطنين بأن كل المواقف الدفاعية والأمنية تحت السيطرة وأن القوات المسلحة على مستوى القيادة تعمل بصورة ممتازة وقدمت كل ما لديها لحماية الولايه، وقال إن التسليح سيتم عبر لجنة لضبط وتنظيم التسليح وفق الأسس المستنفرين وتسليح الجميع وفق الضوابط أسس وضوابط القوات المسلحة.

من جانبه أكد الأستاذ اسماعيل نواي السيد رئيس اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالنيل الأبيض أن اللجنة جاهزة لتقديم المال والزاد للقوات المسلحة والقتال معها جنباً إلى جنب لدحر المليشيا المتمردة والدفاع عن الوطن، مشيراً إلى أن هذا الإجتماع بهدف لترتيب الأولويات وتحديد متطلبات المرحلة المقبلة.

وأبان أن لقاءات المقاومة الشعبية التي انطلقت بالمحليات عكست مدي التفاعل الكبير من قبل المواطنين مع قرارات الوالي بتكوين اللجنة، وأشار نواي للنموذج الذي قدمته محلية تندلتي في هذا الشأن ومحلية الجبلين تشهد يوم غدا الثلاثاء تحدي اخر للمقاومة الشعبية بالولاية.