وزارة الإنتاج بغرب كردفان تجيز التقرير النهائي للموسم الزراعي المنصرم

أجازت وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بغرب كردفان في الإجتماع الذي عقد بالوزارة اليوم برئاسة المدير العام المهندس زراعي عبدالرحمن تحاميد وبحضور مديري الإدارات والأقسام بالوزارة أجازت التقرير النهائي للموسم الزراعي المنصرم بعد أن إكتملت عمليات المسح الزراعي الأول والثاني بنجاح.

وقال رئيس اللجنة الفنية باللجنة العليا للموسم الزراعي بالولاية المهندس زراعي محمود إسماعيل أحمد في تصريح لـ(سونا) إن الإجتماع كان محضوراً من قبل الجهات ذات الصلة وتم فيه إجازة التقرير النهائي للموسم الزراعي المنصرم والذي حوى الإنتاج في المحاصيل الزراعية المختلفة وموقف الأمن الغذائي والإستهلاك، مشيراً في ذلك للجهود التي بذلت من قبل حكومة الولاية والكوادر الهندسية العاملة بالوزارة والتي أسهمت في نجاح الموسم رغم التحديات التي واجهته والتي من بينها الوضع الأمني.

من جهتها أبانت مديرة إدارة التخطيط بوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية المهندس زراعي منزولة جمعة محمد أن نسبة نجاح الموسم بلغت 57% وعزت هذه النسبة للوضع الأمني وعدم الإستقرار المجتمعي بعدد من المناطق.

وأضافت ان نسبة الـ57% يمكن أن تغطي الحاجة لثلاثة أشهر غير أنها لفتت الانتباه لأهمية مراعاة حركة النزوح بسبب الحرب التي تشهدها البلاد والتي تتطلب إيجاد الدعومات من المنظمات والجهات الأخرى .

من جانبه أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية المهندس زراعي عبدالرحمن تحاميد أن المسوحات الزراعية إنسابت بصورة مثلى وتقدم في ذلك بالشكر لحكومة الولاية ووزارة المالية على تفهمهم لأهمية المسوحات.

وقال إن وزارته شكلت لجان مهمتها ترقية وتطوير الأداء من خلال الإستعداد المبكر للموسم القادم .

وأكد تحاميد أن نجاح الموسم الزراعي مرهون بالإستقرار الأمني والمجتمعي معرباَ عن أمله في ان يتحقق السلام والأمن والإستقرار في جميع ربوع البلاد .