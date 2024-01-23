محمد عصمت يحيى: لن نَنجر إلى مربع العداوة والخصومة مع الجيش أو الدعم السريع!

قال محمد عصمت يحيى رئيس الحزب الاتحادي الموحد بأنه مهما اجتهد دُعاة الحرب وإعلامهم فلن نَنجر إلى مربع العداوة والخصومة مع الجيش أو الدعم السريع. الجزيرة – السودان

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