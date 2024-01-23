بالصورة والفيديو.. طبيبة سودانية حسناء تشرح للدكاترة الذين دخلوا مصر بطريقة غير شرعية الخطوات الصحيحة التي يجب عليهم فعلها للحصول على الإمتياز ومزاولة الدراسة بالقاهرة

نشرت طبيبة سودانية شابة مقطع فيديو على إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله على نطاق واسع من أجل المساعدة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدثت الطبيبة عن الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها من قبل الدكاترة الذين دخلوا مصر بطريقة غير شرعية.

وطالبت الدكتورة في حديثها جميع زملائها الذين دخلوا مصر بطريقة غير شرعية ويريدون إكمال دراستهم عبر الإمتياز بضرورة التوجه لمفوضية اللاجئين للحصول على الكرت الأصفر.

كما أكدت في حديثها الذي تابعه محرر موقع النيلين بأنها ستقوم بنشر مقطع آخر, كما طالبت زملائها بالتواصل مع الأطباء السودانيين الموجودين بمصر لمساعدتهم في تفاصيل آخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)