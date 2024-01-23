مسلسلات رمضان 2024.. باسم سمرة ينشر صورًا جديدة من «العتاولة»

شارك الفنان باسم سمرة، صورًا جديدة من كواليس مسلسل «العتاولة»، للنجم أحمد السقا، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ونشر باسم سمرة صورا من كواليس العمل، عبر صفحته الرسمية على موقغع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليها: « مسلسل العتاولة، باسم سمرة، أحمد السقا».

تدور أحداث مسلسل العتاولة، في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقان وهما أحمد السقا وطارق لطفي بينهم عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

المسلسل يضم في قائمته مجموعة من النجوم وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، عمل مختلف تدور احداثه داخل احدى الحارات الشعبية ويتناول العديد من الشخصيات والنماذج الشعبية.

آخر أعمال باسم سمرة

وكانت آخر أعمال باسم سمرة، هو مسلسل «بطن الحوت»، بمشاركة الفنان محمد فراج، الذي عرض عبر منصة شاهد، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

المسلسل بطولة كل من: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

صحيفة الاسبوع