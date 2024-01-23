واصل الحكم السوداني محمود إسماعيل “شانتير”, تميزه في إدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا “الكان” التي تجرى هذه الأيام بساحل العاج. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد واصل شانتير, تألقه بعد نجاحه في ضبط أقوى مباريات البطولة بين السنغال والكاميرون. وقاد الحكم السوداني المتميز بالأمس مباراة البلد المستضيف ساحل العاج وغينيا الإستوائية واستطاع إدارتها بنجاح وحصل على 9 درجات كأعلى تقييم لحكم في البطولة. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الحكم السوداني محمود شانتير يواصل تألقه في “الكان” ويدير مباراة ساحل العاج وغينيا الإستوائية بنجاح كبير ويحصل على أعلى تقييم في البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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