تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة من قبل المتابعين. https://www.facebook.com/reel/252040484599705 وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تتفاعل وتتمايل مع إحدى أغنيات “الربابة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تخطف قلوب المتابعين بعد ظهورها وهي تتفاعل وتتمايل مع أغاني “الربابة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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