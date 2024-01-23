تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد مشاركته على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فنان سوداني صاعد وهو يتفاعل في الغناء بشكل هستيري وذلك أثناء إحيائه حفل غنائي. وشبه المتابعون المطرب الصاعد بالفنان المعتزل صلاح ولي, الذي أعلن توبته واعتزاله الغناء قبل فترة ليست بالقصيرة. المقطع الذي رصده محرر موقع النيلين حظي بسخرية كبيرة من قبل المتابعين, حيث كتب أحدهم ساخراً: (جاكم الأخطر من ولي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد اعتزاله الغناء.. ظهور نسخة جديدة من الفنان صلاح ولي في الساحة الفنية.. يتفاعل بنفس طريقته وساخرون: (جاكم الأخطر من ولي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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