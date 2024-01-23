الفرقة الخامسة مشاة – الهجانة الأبيض والقوات النظامية الأخرى تطارد مليشيا آل دقلو الإرهابية خارج مدينة الأبيض وتكبدهم خسائر فادحة في المعدات والآليات والأفراد تستلم عددا من المركبات القتالية والمدنية المنهوبة والأسلحة والذخائر. القوات المسلحة السودانية

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يعلن مطاردة قوات الدعم خارج مدينة الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.