الرئيس الكيني يبحث مع عبد الواحد محمد نور سبل إنهاء الحرب في السودان

استقبل الرئيس الكيني، وليام روتو، اليوم رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، في القصر الرئاسي بنيروبي.

وقال الرئيس الكيني في تغريدة له: “شددت على الضرورة الملحة لمشاركة جميع الجهات الفاعلة في السودان في الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ودعم المسار نحو الحكم السياسي المدني”.

رحب روتو، بالتزام عبد الواحد نور المعلن بدعم خارطة الطريق الإقليمية التي وضعتها الإيقاد لاستعادة السلام والأمن في السودان. صحيفة السوداني

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