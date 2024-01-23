حكومة القضارف تبحث سبل تعظيم الإيرادات

عقد والي القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ظهر اليوم اجتماعاً مع المديرين التنفذيين للمحليات بحضور عدد من المسؤولين بحكومة الولاية. وناقش الاجتماع سبل تعظيم ايرادات مرافق المياه بالمحليات لضمان استمرارية الخدمة والاستفادة من الفائض في ترقية الخدمات الاخرى لكل منطقة بالاضافة الى ضرورة اشراف المديرين التنفيذيين ومتابعتهم لمحطات المياه وتكوين مجالس لادارتها. كما بحث الاجتماع موقف تنفيذ القرار الوزاري الخاص بحل لجان التغيير والخدمات واهمية وضع برنامج موحد لتكوين اللجان التسييرية بالولاية وفقا لموجهات القرار. الى ذلك وقف الاجتماع على سير برامج التعبئة والاستنفار وتشكيل لجان المقاومة الشعبية المسلحة بالمحليات. وكان والي القضارف المكلف قد وجه في ذات الاجتماع المديرين التنفيذيين للمحليات، بتحصيل المتأخرات الايرادية والاحاطة بالمواعين الايرادية لدفع العمل في المحاور كافة. وتجدر الإشارة الى ان الاجتماع قد استمع الى تقرير من مدير عام هيئة مياه الولاية حول موقف تحصيل ايرادات المياه خلال العام المنصرم. سونا

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