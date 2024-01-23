والي كسلا يؤكد دعمه لابتكارات توطين المحاصيل النادرة بالولاية

أكد والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى تشجيعه ودعمه للإبتكارات الجديدة خاصة التي تعمل على إيجاد وتوطين عدد من التجارب بالولاية.

وقال أن فكرة الشباب على توطين زراعة الصندل الأحمر والأبيض والشاي والبن والهبهان والكاكاو والفستق بولاية كسلا خطوة متقدمة وتتماشي مع وضعية ولاية كسلا كونها ولاية زراعية ومنتجة، مشيرا إلى أن الفكرة ستجد الرعاية التامة من حكومة الولاية ممثلة في وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية لضمان نجاحها ومن ثمة توسيعها على مناطق الولاية الاخرى وخارجها.

ودعا الوالي وزارة الانتاج إلى توفير كافة الإمكانيات التي تساعد في نجاح تجربة توطين المحاصيل النادرة بالولاية خاصة وأنها تاتي من قبل طلاب بالجامعات من دارسي تخصصات أخرى خلاف الزراعة.

ونوه إلى أن هذا المنهج دليل على أن باب تقديم النجاحات في المجال الزراعي يمكن ولوجه عبر مثل هذه الأفكار.

من جانبه أكد وزير الانتاج والموارد الإقتصادية الدكتور خضررمضان تبني الوزارة لأصحاب الفكرة والوقوف معهم ودعم المجهود، مشيرا الى ان التجربة وجدت الاشادة على مستوى وزير الزراعة الاتحادي خلال وقوفه عليها.

وأوضح ان أصحاب الفكرة قد نالوا براءة الاختراع في زراعة هذه المحاصيل التي تعتبر نادرة على مستوى السودان ولم تكن مالوفة خاصة الصندل بانواعه المختلفة .

وقال اننا لمسنا الابتكارات الجديدة من الشباب والرغبة في إدخال المحاصيل النوعية مؤكدا دعم الوزارة للمشروع حتى يرى النور ولتكون نقطة الانطلاق من ولاية كسلا للولايات الاخرى.

وأوضح محمد الصادق عبد القادر أحد المشاركين في التجربة أن الهدف من الفكرة استيطان الأشجار النادرة والإقتصادية في السودان بولاية كسلا عن طريق الشراكة مع وزارة الانتاج بالولاية والتي ستكون نقطة إنطلاق لبقية الولايات.