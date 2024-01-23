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تصدر اسم الفنان أحمد العوضي ترند الفنون، عقب إصابته بوعكة صحية ودخوله المستشفى، وذلك أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن ضمن أحداث مسلسل “حق عرب”.
وعلمت الأسبوع من مصادرها، أن الحالة الصحية لـ أحمد العوضي في تحسن، حيث إنه أصيب باختناق أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في المسلسل، لوجود غازات في مشهد الحريق.
وجاءت الوعكة الصحية التي تعرض لها أحمد العوضي، نتيجة استنشاقه كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون، خلال تصويره أحد مشاهد الأكشن، وعلى إثر هذا الأمر تعرض لأزمة تنفسية استدعت دخوله المستشفى وعلى الفور تم إسعافه.
وأعلن السيناريست محمود حمدان عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى من يومين لصعوبة حالته».
صحيفة الأسبوع
كانت هذه تفاصيل خبر محجوز من يومين وحالته صعبة.. تفاصيل إصابة أحمد العوضي بعد مشهد أكشن «صور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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