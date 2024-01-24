وظيفة الحاضر والمستقبل

دون أدنى شك أن الثورة التكنولوجية، وتوسع شبكة المعلومات العالمية الإنترنت، وتطورها المهول، الذي قاد قطاع الاتصالات في العالم لآفاق غير مسبوقة، أظهرت المكاسب العظيمة التي حققتها البشرية، في التواصل مع الآخر وتقريب المسافات، لدرجة تلاصق الثقافات وتقاطعها، وهي حالة لم تكن مسبوقة في التاريخ البشري، وإن تم تعداد الفوائد التي تعود على الإنسان، فإنه لا يمكنه حصرها، ومع هذا فإن هناك تحديات كبيرة، وأخطاراً جسيمة، لا تتعلق بتهديد الخصوصية للأفراد والمجتمعات وحسب، بل تتجاوزها لما هو أبعد: حالات مثل سرقة الهوية، والاختراقات، وتدمير المواقع الخدمية، وما تسمى بالبرمجيات الخبيثة التي تسرق المعلومات، والاحتيال والغش والخداع الإلكتروني، التي تكبد الضحايا الكثير من الخسائر المادية، ولا تنس أن التطورات التكنولوجية التي لا تكاد تتوقف، متصلة بشبكة الإنترنت، وكمثال، فإن هواتفنا الذكية أحد أهم منتجات هذه الثورة الرقمية، ومع هذا فإنها تواجه أخطاراً جسيمة، تهدد الخصوصية، بل تهدد مدخراتنا المالية، وخططنا، وتوجهاتنا، وتكشف آراءنا وتطلعاتنا، وهذه جميعها تسمى بالتهديدات السيبرانية، وتعني الحاجة للحماية.

لذا يمكن تلخيص مهمة الأمن السيبراني، وفق المختصين والدارسين في هذا المجال في: «حماية البيانات والمعلومات الحساسة والمهمة، بما في ذلك المعلومات الشخصية والتجارية والحكومية، من الوصول غير المصرح به، ومن التدمير، أو التلاعب، أو السرقة… الأمن السيبراني يشير إلى الجهود والإجراءات التي تتخذها المؤسسات، والأفراد لحماية أنظمتهم وشبكاتهم وأجهزتهم الإلكترونية من التهديدات السيبرانية».

لذا ظهرت تطورات في مجالات التشفير، وبرامج الحماية، ونظم وبرامج المسح والتدقيق، وغيرها الكثير، والتطور في هذا المجال مستمر، والحقيقة أن الأمن السيبراني لا يتعلق بالمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وحسب، بل يشمل ويهم كل واحد منا، كأفراد، نستخدم هذه الشبكة وأدواتها وأجهزتها، وباتت تشكل جزءاً مهماً من حياتنا اليومية، وأولى العلاجات في هذا المجال، هي الوعي والمعرفة، والاستناد إلى المعلومات الموثقة في مكافحة أي مهددات للأمن السيبراني، أما الجانب الآخر فيتعلق بوظيفة المختص في مجال الأمن السيبراني، وهي وظيفة، دون شك، متطورة وتتوسع الحاجة إليها، وهي من وظائف المستقبل، التي أرى أنه من الأهمية إعداد الأجيال القادمة لها، ومن هنا تحضر الحاجة لإنشاء مراكز متخصصة في تدريب وتخريج متخصصين في الأمن السيبراني.

إنها وظيفة الحاضر والمستقبل، وهي الوظيفة التي ستكون لها الديمومة والانتشار والتطور والاستمرار.

شيماء المرزوقي – صحيفة الخليج

