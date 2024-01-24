ختام الورشة التدريبية لحركات الكفاح المسلح حول حماية المدنيين بالفاشر

إختتمت اليوم بمقر لجنة الوقف الدائم لإطلاق النار بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أعمال الورشة التدريبية حول حماية المدنيين التي نظمتها منظمة “قوة السلام اللاعنفية” بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني بالولاية لقيادات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح – مسار دارفور في الفترة من 22 – 23 يناير الجاري.

وخاطب ختام الورشة ممثل القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح اللواء حامد ادريس مؤكدا أهمية الورشه في توفير و تقديم المعلومات الجيدة التي تساعد القوة في القيام بمهامها تجاه تعزيز الحماية للمدنين داخل وخارج الولايه، معلنا استعدادهم لنقل المعلومات التي تلقوها في الورشة إلى كافه القوات التابعة لهم متمنين ان يعم البلاد بالامن والاستقرار.

من جهته أكد ممثل المشاركين في الورشة استفادتهم التامة من برامج الورشة مشيرا إلى أنها ستساعدهم كثيرا في العمل من اجل تعزيز حماية المدنيين في ظل الحرب التي تشهدها البلاد، مطالبا منظمة “قوة السلام اللاعنفية” بتوسيع فرص التدريب للقوة المشتركة عبر المزيد من الورش التدريبية لتشمل جميع أماكن إنتشار القوات حتى تتمكن من الإلمام بالقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أهمية فتح المزيد من آفاق للتعاون مع المنظمات الدولية من أجل رفع قدرات القوة المشتركة في مجال لحماية المدنيين.

سونا