أطلق جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقاطع فيديو ساخرة من القيادي بقوات الدعم السريع “ود ملاح”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر القيادي بالدعم السريع خلال مقطع أكد من خلاله أن مواطنين قاموا بتسليمهم سياراتهم من أجل حراستها.
وظهر ملاح, مع أحد أفراد الدعم السريع وذكر أن جنابو محمد برمة, هو من يتولى حراسة سيارات المواطنيين الذين أحضروها بمحض إرادتهم من أجل حراستها بمعاونة قوة من الدعم السريع.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أطلق الجمهور مقاطع ساخرة تم تركيبها مع حديث القيادي بالدعم السريع يسخرون فيها من حديثه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل يسخر من القيادي بالدعم السريع “ود ملاح”: بعد ظهوره في مقطع يزعم من خلاله أن السيارات التي بحوزتهم تتبع لمواطنين قاموا بتسليمها لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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