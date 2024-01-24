تحدثت المذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, في حوار لها مع أحد نجوم السوشيال ميديا عن بعض التفاصيل في المجتمع السوداني.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشفت المهندس خلال اللقاء أنها كانت مصنفة تصنيف معين بسبب طريقة اللبس الخاصة بها.
وحكت عن موقف مر بها أثناء تواجدها في السودان, وقالت: (مرة سيدة كانت عاوزة تعرسني لإبنها ولمن عرفت أنا مذيعة مشت).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المذيعة شهد المهندس: كنت مصنفة في السودان تصنيف معين بسبب طريقة اللبس بتاعتي (وفي مرة سيدة كانت عاوزة تعرسني لإبنها ولمن عرفت أنا مذيعة مشت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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