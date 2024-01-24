نشرت الحسناء السودانية تسابيح دياب, والتي شاركت ومثلت السودان في مسابقة ملكة جمال العالم للعام 2024 صورة حديثها على حسابها عبر موقع التواصل فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن تسابيح, كانت قد أحرزت مركز متقدم في المسابقة بعد أن دخلت قائمة أفضل 10 متسابقات. وظهرت الحسناء السودانية بإطلالة مبهرة خطفت بها الأضواء وكتبت عليها: (القروش رايحة والسماحة مع العمر بتروح إختار القلب والروح وأمسك بالعشرة وخليك لين في العشرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء السودان المشاركة في ملكة جمال العالم تسابيح دياب تظهر بإطلالة جديدة بعد نهاية المسابقة وتقول: (القروش رايحة والسماحة مع العمر بتروح إختار القلب والروح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.