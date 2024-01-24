أثارت الفنانة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الملقبة بحسناء الفن في “لايف” عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي مع لاعب كرة القدم السابق والإعلامي محمد المصطفى الملقب بالبرنس. وخاطبت مونيكا, البرنس, قائلة: (النصيحة سمح حلاتك) وكشفت له عن تعليق من إحدى المتابعات قالت فيه: (سماح ما حق نصا). وواصلت المطربة الحسناء بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين غزلها في البرنس, عندما ضحك وقالت: (ضحكتك موت مبالغة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية “مونيكا” تعلن انبراشها في “البرنس” وتثير ضجة واسعة: (النصيحة سمح حلاتك وسماح ما حق نصاح وضحكتك موت مبالغة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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