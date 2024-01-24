وفاة محام أثناء عمله داخل محكمة جنايات بورسعيد

توفي محمد عبد العليم محامٍ بـ محافظة بورسعيد أثناء عمله داخل محكمة جنايات بورسعيد، وذلك بشكل مفاجئ، في ساحة محكمة الجنايات. وكان المحامي محمد عبد العليم يتواجد داخل المحكمة فى بورسعيد لمباشرة عمله في الدفاع عن عدد من المتهمين، وتعرض لوعكة صحية مفاجأة، وسقط أرضا متوفيا.

وأعلن المحامي أحمد عبد النعيم نقيب المحامين السابق عن وفاة المحامي وهو زوج شقيقته، وسادت حالة من الحزن بين جموع المحامين، وذلك نتيجة الوفاة. صدى البلد

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