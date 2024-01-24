تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث لمطربة قيل أنها صاعدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الصاعدةوالتي وصفها المتابعون بالحسناء وهي تتمايل على أنغام أغنيتها التي ظهرت بها. وتغنت المطربة بأغنية: (جيبو لي ما بقدر واي أنا من السكر) وسط سخرية الجمهور الذي كتب: (سجل عندك قونة جديدة.. هي البلد ناقصة قونات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهور حديث لمطربة سودانية حسناء صاعدة وهي تتمايل على أنغام (جيبو لي ما بقدر واي أنا من السكر) وساخرون: (سجل عندك قونة جديدة.. هي البلد ناقصة قونات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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