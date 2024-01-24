(الهجرة الدولية): السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم

قالت منظمة الهجرة الدولية إنّ السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء أن تقديراتها

حول أعداد النازحين داخل السودان، والصادرة ضمن تقريرها “مصفوفة تتبع النزوح حتى نهاية ديسمبر 2023م” تسلط الضوء على استضافة السودان على ما يربو عن تسعة ملايين نازح، يمثلون قرابة مليوني أسرة نازحة في (7.211) موقعاً داخل السودان، بينهم أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة. صحيفة السوداني

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