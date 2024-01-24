شاهد غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو..!

غادة عبدالرازق نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثارت من خلالها حالة من الجدل الواسع خاصة أنها صورت بالبانيو. وظهرت غادة عبد الرازق فى الصور بفستان أسود أنيق ونشرت صورا داخل بانيو. كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن وجود جزء ثاني مسلسل “حدث بالفعل”، وذلك أثناء استضافتها في برنامج “الراديو بيضحك” الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090. وقالت غادة عبد الرازق: “إحنا عايزين حدث بالفعل جزء ثاني لغادة قصة تانية بس خمسات وهتبقى أقوى من الأول”. صدى البلد

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