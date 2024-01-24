وزير الداخلية المكلف يدشن الدفعة الأولى من دعم وزارة الداخلية من الأدوية دعماً للمجهود الحربي

وزارة الداخلية السودانية دشن اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم الدفعة الأولى من دعم وزارة الداخلية المتمثل في أدوية ومسلتزمات طبية دعماً للمجهود الحربي ودعماً للمصابين والجرحى. وأكد وزير الداخلية المكلف (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الدعم يأتي في إطار تنفيذ التوجه العام للدولة لإسناد المجهود الحربي وتوفير العلاج لجرحى ومصابي العمليات بجانب أن الدعم يعتبر من أولويات وزارة الداخلية تجاه من يتقدمون الصفوف الأمامية حماية للأرض والعرض والذين يحتاجون للرعاية الطبية اللازمة ، مشيراً إلى أن الدعم يعتبر مناصفة بين مستشفيات القوات المسلحة بالولايات ومستشفيات الشرطة التي تضم جرحى ومصابي تلك العمليات، سائلاً الله لهم الشفاء العاجل ، مؤكدا استمرار الدعم ليشمل كافة المستشفيات حتى يتحقق النصر على المليشيا المتمردة. الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله المدير العام لقوات الشرطة المكلف أشار إلى أن قوات الشرطة هي جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة ، مبينا أن الدعم المقدم من وزارة الداخلية للمجهود الحربي يعتبر بادرة طيبة من الوزارة تجاه جرحى ومصابي العمليات حتى يتحقق النصر قريبا. الفريق شرطة (طبيب) أميرة عباس محمد فضل مساعد المدير العام للخدمات الصحية أشادت بتضافر كافة الجهود الداعمة للمجهود الحربي ، مشيرة إلى أن الأدوية تمثل مضادات حيوية ومحاليل وريدية بجانب أدوية خاصة لأسر مصابي وجرحى العمليات للأمراض المزمنة وأدوية للأطفال. العميد دكتور إبراهيم موسى التاج قائد مستشفى بوارث العسكري أوضح أن تدشين الأدوية والمستلزمات الطبية يعتبر دعماً وسنداً للقوات المسلحة وأن الأدوية المقدمة تعتبر من ركائز العلاج للجرحى والمصابين والمرضى ، مشيدا بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في دعم المجهود الحربي والقوات المسلحة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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