والي الشمالية ووزير الزراعة الاتحادي يبحثان قضايا الزراعة بالولاية

بحث والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله ٬ بمكتبه اليوم مع وزير الزراعة والغابات الاتحادي دكتور أبوبكر عمر البشري بحضور وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف بالولاية الشمالية المهندس حسين عبد الغفور وعدد من ادارات الوزارة والمدير العام للبنك الزراعي السوداني دكتور عز الدين فقيري٬ بحث عددا من القضايا التي تواجه العمل الزراعي.

كما تناول اللقاء سير الموسم الشتوي الحالي والمشاكل التي تواجهه والمجهودات المبذولة من قبل حكومة الولاية ووزارة الانتاج والموارد الاقتصادية والادارة العامة للري والموارد المائية وشركاء الانتاج لايجاد الحلول لها.

إلى ذلك تناول اللقاء انشطة إدارة الغابات بالولاية في مجال الاستزراع الغابي والتشجير وزيادة الغطاء النباتي وإنتاج الشتول لحماية الولاية من الزحف الصحراوي والكثبان الرملية.

وأكد والي الشمالية في تصريح لسونا أن زيارة وزير الزراعة والغابات الاتحادي للولاية الشمالية تمثل إضافة قوية وتساهم في حل الكثير من قضايا القطاع الزراعي وانجاح الموسم الشتوي الحالي وزيادة الانتاج والانتاجية وتوفير مخزون إستراتيجي كافي للولاية يساعد في زيادة القيمة المضافة للمزارع وتسويق المنتوجات الزراعية والاستغلال الامثل لمياه النيل وتقليل نسبة الانحسار مما يسهم في التوسع في المساحات الزراعية والمنتج بجانب رفع سقف التمويل لمشاريع الطاقة الشمسية خاصة في المشاريع والمترات الصغيرة.

وأشار إلى إستمرار الشراكات القائمة مع شركة أمطار والراجحي واشاد بالقرارات التي أصدرها وزير الزراعة والغابات الاتحادي فيما يخص إيقاف إستيراد بعض المحاصيل الزراعية من خارج السودان وقال إن القرارات تصب في حماية المنتج المحلي.

من جانبه أوضح وزير الزراعة والغابات الاتحادي دكتور أبوبكر عمر البشري أن زيارته للولاية الشمالية تأتي للاطمئنان علي سير الموسم الشتوي الحالي بأعتبار أن الولاية الشمالية من الولايات المنتجة لمحصول القمح وإستغلال حصة مياه النيل لزيادة المساحات المزروعة بجانب احداث التحول المنشود في الطاقة الشمسية في ظل إرتفاع أسعار الكهرباء والجازولين.

وأكد أن الولاية الشمالية مؤهلة للدخول في مجال التصنيع الزراعي وأشار إلى سعي وزارته لتطوير المنتجات البستانية بالولاية والاستفادة من الميزات الكبيرة التي تتمتع بها الولاية في انتاج البساتين والخضر والفاكهة من أجل الاكتفاء الذاتي والصادر.