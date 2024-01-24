أمم أفريقيا.. تونس تودع البطولة

ودع منتخب تونس بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم الأربعاء، بعد تعادله مع جنوب أفريقيا سلبياً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

احتل “نسور قرطاج” المركز الرابع برصيد نقطتين، بينما وصلت جنوب أفريقيا للنقطة الرابعة لتتأهل إلى دور الـ16.

ولم تقدم تونس أمام جنوب أفريقيا المستوى المنتظر، بل كانت الفرص الأخطر لصالح “الأولاد” بقيادة بيرسي تاو. رياضة 24

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