تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان ، أدلة جديدة يجب اخذها مأخذ الجد والتعامل معها وفق القانون والأعراف الدولية، الحكومة بيدها الان حيثيات واضحة يساعدها في الخطى القانونية في كل المحاكم والمؤسسات الإقليمية والدولية، حالة النكران مجهولة الهوية التي تصرح للصحافة لاتكفي ، لايمكن للشعب السوداني أن ينسى من استعداه وخرب دياره وانتهك أعراضه ، الرد سوف يكون قاسيا وقادما مهما طال الوقت. مبارك أردول

كانت هذه تفاصيل خبر اردول: لايمكن للشعب السوداني أن ينسى من استعداه وخرب دياره وانتهك أعراضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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