قبل 17 عاما، طلعت الأميرة راعية الفنون جواهر بنت ماجد بفكرة عظيمة قامت بتنفيذها في أربع جاليريهات كبيرة في جدة، كانت الفكرة أن تعرض لوحات الفنانين في الجاليريهات الأربعة بسعر مخفض وفي متناول الجميع، وهكذا أطلق على الأربع معارض اسم الفن للجميع، نجحت الفكرة نجاحا هائلا، وقام جمهور عريض بشراء لوحات لكبار الفنانين، لوحات لم يكن بإمكانه الحصول عليها بغير هذه الطريقة.

في السنة التالية، وحين عرف هشام قنديل، صاحب أتيليه جدة أن الفكرة لن تنفذ مرة أخرى، استأذن الأميرة بأن يحمل الشعلة ويقوم بنفس الفكرة، لكن هذه المرة فقط في الأتيليه، وأسمى المعرض لوحة في كل بيت.

ومنذ ذلك العام، وحتى هذا العام، يقوم أتيليه جدة بعرض لوحات لفنانين كبار بأسعار في متناول الجميع، أسعار خيالية، حيث يمكنك أن تحصل على لوحة لعبدالله إدريس أو عبدالله حماس بألفي ريال، لا توجد لوحة أغلى من ألفي ريال. وتوجد لوحات أقل سعرا لفنانين آخرين.

على مدى الستة عشر عاما، وفي معرض لوحة في كل بيت عرضت لوحات لكبار الفنانين، عبدالحليم رضوي، طه صبان، عبدالله نواوي، وآخرين، والذين لم ينقطعوا أبداً عنه عبدالله حماس وعبدالله إدريس، ما أذهلني في لوحات عبدالله إدريس هذا العام أنها لوحات كبيرة، وحديثة جدا، ولو عرضت في مكان آخر فسيكون سعرها عشرات الآلاف، لكن إيمان إدريس بالفكرة، وحرصه على المشاركة في هذا الحدث السنوي المهم والذي يقرب أعماله للناس ويجعل غير القادر قادرا على اقتنائها هو الحافز الذي يجعله يضع أهم الأعمال في هذا المعرض.

على مدى السنوات التي قضاها هشام قنديل في خدمة الفن التشكيلي في جدة، أعطى الفن وأعطاه الفن، هشام قنديل، الذي رأس العديد من أهم الجاليريهات في جدة، ثم أصبح صاحب أحد أهم الجاليريهات، يحمل في الذاكرة الكثير مما مر على الساحة التشكيلية، قدم العديد من الفنانين المعروفين الآن وأصحاب الأسماء الكبيرة إلى الساحة التشكيلية في اول معارضهم الشخصية، هشام قنديل، صاحب خبرة أربعين عاما في مجال الفن التشكيلي، والذي يحاول من خلال لوحة في كل بيت أن يقرب الفن التشكيلي لكل الناس وأن تصبح اللوحة الفنية الأصيلة موجودة في البيوت، يتذكر كيف كان يأتي الوزير خالد العنقري إلى المعرض ويشتري الكثير من اللوحات كي يوزعها على القنصليات في الخارج، متباهيا بالفن السعودي، وكي يراها الأجانب شاهدا على مستوى الفن التشكيلي لدينا.

شكرا هشام قنديل على لوحة في كل بيت، ودعوة لكل الفنانين الكبار أن يشاركوا فيه..

هناء حجازي – جريدة الرياض

