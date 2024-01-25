الحوار .. حياة

عادة نسمي الكلام المتبادل بين الأفراد بـ «الحوار» عندما يتحقق الأخذ والرد إزاء قضية محددة، مشتركة، لأسباب معينة، وللوصول إلى أهداف منشودة.

الحوار في اللغة هو الرجوع والارتداد، لذلك هو عملية تفاعلية، إذ لا رجوع بلا ذهاب، ولا ذهاب دون مصدر. فالكلام يرجع إلى صاحبه، ويتلقى الرد عليه.

الحوار له آداب، وأغــراض، ويساعد في الفهم والتقارب وتحقيق الغــايات، وإن فقد عناصره صـــار بلا جدوى وربما جر على الأطراف عواقب غير محمودة.

وغياب الحوار تباعد للقلوب، وإثارة للظنون، وهجران جارح.

جميع الفئات مطالبة بإقامة حوار ناجح ومثمر، حتى لا تلتبس الأمور وتضيع المصالح. الصمت ليس دائما من ذهب، ولا علامة مطلقة للرضا، الصمت قد يحمل دلالات أكثر ضجيجا من الكلام! وإن طال قد تميل النفوس إلى ظنون لا متناهية فتشحن، ويضيع الوقت.

البعض قد يدخل في حوارات حادة ولا يتراجع، جميعنا يحب أن يكون توجهه هو الأصوب، ورأيه هو الأمثل، وقد يستاء إن حصل العكس. والجميع معرض لسوء الفهم، أو أن تثير بعض المواضيع أو ربما المفردات حفيظته، فينزعج، وتعلو نبرته، أو ترتجف. الحوار قد يصل إلى حد هجومي، أو انسحابي، وهي ليست ردودا مرفوضة، في الواقع إنها ردود فعل بشرية، المرفوض أن يصر الإنسان على موقفه السلبي. والموقف السلبي ليس حصرا على صديقنا المنفعل، إنما يشترك معه الطرف المتلقي الذي قد يرفض تقبل الانفعال، ويحكم على صاحبه بأنه حساس، أو عنيف! فلا يرغب بنقاشه مرة أخرى!

الشيـــطان يبرر لك التحامل، أو يـــزين لـــك الاستكبار، على أنه انتصار! وأن العــدول عن موقفك، ضعف! والخيرية التي لمن يبدأ في السلام لا تريدها! فلا شيء يأتي على حساب عزة نفسك! ينسيك أنك قد تكون في الموقف المقابل وتريد من يلتمس لك العذر ويتسامح.

الاعتذار شجاعة ولطف، ترك الجدال وعي وسمو نفس، وإحسان الظن سلامة للقلب.

أحسن الخطاب، أحسن احتواء الموقف، وأحسن الصمت، فكل له وقته، وأشخاصه، لا تخلط المواقف.

(وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً) (الإسراء – آية 53).

سارة صالح الراشد – الأنباء الكويتية

