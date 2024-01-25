بادي يقف على الأوضاع الاكاديمية بجامعة السودان المفتوحة

وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على الأوضاع بجامعة السودان المفتوحة وبرامجها الأكاديمية والبرامج الإجتماعية الأخرى التي تضطلع بها الجامعة . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الدكتور يوسف إبراهيم يوسف مدير جامعة السودان المفتوحة بالإقليم . ذلك بحضور الأستاذ عبد الغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم . واوضح مدير الجامعة أن لقاء السيد الحاكم إستعرض مبادرات الجامعة ومناشطها وخطتها للعام الحالي 2024م في ظل الظروف الماثلة ، مبيناً أن السيد الحاكم وجه بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعترض سير الأداء بالجامعة تمكيناً لها من القيام برسالتها على الوجه الأكمل وذلك في مجال دعم البنيات التحتية ووسائل الحركة والتنسيق مع كافة مؤسسات التعليم العالي الأخرى . وأعرب عن تقديره لمواقف السيد الحاكم وصادق إهتمامه بدعم الجامعة وإسنادها في سبيل مواجهة التحديات المختلفة. سونا

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