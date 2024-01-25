إمارة الاونشو “الغلفان” تؤكد دعمها للقوات المسلحة

أعلنت امارة الاونشو (الغلفان) مجلس تنسيق الإدارات الأهلية الشباب والنساء عن دعمها الكامل للقوات المسلحة في حرب الكرامة ضد متمردي ومرتزقة مليشيا الدعم السريع، و اعلنت في نفس الوقت عن إدانة الجرائم الفظيعه التي ارتكبتها المليشيات .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان لتاييد وحدة صف النوبه، وتاييد القوات المسلحة في معركة الكرامة .

وقال رمضان جبونه الرئيس السابق للرابطة الخيرية لجبال النوبه ان قبيلة النوبه لها تاريخ طويل في الدفاع عن السودان ،مؤكدا علي أهمية العمل لتحقيق وحدة شعب النوبه حتي يتم تحقيق التنمية، و قال أن هناك قادة كبار في الدولة يجب علينا تقدير مجهوداتهم الكبيرة للدفاع عن الوطن بكل غالي ونفيس .

المك ادم عيسي منو امير قبيله الغلفان بولاية البحر الأحمر قال إنهم يدافعون عن السودان ضد الدعم السريع المتمردة وان كل من يقف مع الدعم السريع من أبناء النوبه يمثل نفسه فقط ، مشيرا إلى كل من يرغب في فعل شي عليه ان لايدعي تمثيل النوبه فقط يمثل نفسه، لأننا في قبائل النوبه لنا تاريخ لن نسمح لاحد ان لايحترمه.

امير اماره العجم الأمير عبد الحميد النور ان السودان يمر بمنعطف خطير بتطلب منا، مؤكدا وحدة شعب النوبه وان السودان لن يؤتى عبر النوبه مؤكدا الايمان بوحدة السودان ارضا وشعبا، مشيرا إلى عدم التفريط في شبر من أرض السودان.