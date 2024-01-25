محافظ الرئاسة بالنيل الأزرق يودع الدفعة الأولى للواء الشهيد افندي

ودع الاستاذ عبدالغني دقيس خليفة محافظ شئون الرئاسة باقليم النيل الازرقح المشرف على المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة مساء امس الدفعة الأولى من مستنفري لواء الشهيد افندي المتوجهين للخطوط الامامية . ولدى مخاطبته برنامج الوداع امتدح دقيس الأدوار المتعاظمة للإدارات الأهلية والقيادات المجتمعية في إنجاح المقاومة الشعبية المسلحة وقال ان العهد قائم مع شعب الاقليم والشعب السوداني كافة لدحر المليشيا وتطهير البلاد من دنس مليشيا آل دقلو ودعاة الديمقراطية الزائفة . واكد دقيس إكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة المرحلة الثانية من تدشين المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة بكافة قرى ومحافظات الإقليم. سونا

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