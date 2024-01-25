“طريق السَّدْ تَدِّي مَا تْرَدْ”

هذا مَثَلٌ من أمثالنا الشعبية السائدة في بعض مناطق وطننا الكبير، حفظه الله من خيانة أبنائه الأشرار الذين باعوا أنفسهم الخسيسة للأخسّ منهم، وحفظه من أعدائه الدائمين، وهم الفرنسيون، وأعدائه الجدد من كلّ جنس ودين، الذين يتربصون بالجزائر شعبا وأرضا، لما تتمتع به من وحدة دينية هي أساس وحدتها الوطنية، ولما أنعم به الله -عز وجلّ- عليها من نِعَمٍ ظاهرة وباطنة، حتى أننا أكلنا في يوم الجمعة (19/ 01/ 2024) فاكهة “الدلاّع” في مدينة عين صالح، وهي فاكهة لا تنضج إلا في فصل الصيف، وقد أخبرنا الإخوة أنهم جاءوا بها من مدينة عين قزّام في أقصى نقطة من جنوبنا الكبير، الذي يريد الفاسدون المفسدون منّا أن يردّوا هذه الجزائر أسفل سافلين، وأردأ البلدان. لا أنجح الله سعيهم.

هذا المثلُ “طريق السّد تدي ما ترد” يضربه شعبنا للأشقياء العاقين من أبنائه الذين يطردهم من العشيرة أو القبيلة أو يفرُّون منها لما ارتكبوه من أفعال سيئة يخجل منها ذو النفس الحرة والضمير السليم.

جال في خاطري هذا المثل وأنا أقرأ عرضًا للأستاذ الحبيب السائح في جريدة الخبر بتاريخ (21/ 01/ 2024)، صفحة 22 عن كتاب اليهودي – الفرنسي بنجامين ستورا الذي سمّاه “L’Arrivée” ويحكي فيه قصة مغادرته هو وأسرته مدينة قسنطينة التي تطهّرت منهم ومن الفرنسيين في صائفة 1962، متوجهين إلى باريس “منبع شقائنا” كما وصفها الإمام الإبراهيمي.

لقد عاش اليهود اللؤماء بيننا قرونا عديدة مكرَّمين لأنهم في “ذمتنا”، لأن رسولنا -صلى الله عليه وسلم- قال: (من آذى ذِميّا فقد آذاني) أو كما قال، وقد وصل أحدهم بحيله إلى أن صار أكبر محتكرٍ للتجارة حتى لُقّبَ بـ”ملك الجزائر”.

ولأنهم مجبولون على اللؤم والخسة، فقد انحازوا من أول يوم إلى المجرمين الفرنسيين الصليبيين وقبلوا أن يكونوا لهم أعينا يبصرون بها وآذانا يسترقون السمع بها وأرجلا يسعون بها، وأَيْدٍ يبطشون بها.

وفي 1870 قبلوا جميعا الجنسية الفرنسية التي تكرَّم بها عليهم وزير الداخلية الفرنسي اليهودي “كريميو”، فازدادوا ابتعادا عنّا، وتحيُّزًا إلى الفرنسيين.

وجاءت المؤامرة العالمية ضد فلسطين فكانوا ألعن من الصهيونيين الذين دنّسوا فلسطين، وأمدوهم بكل مساعدة ممكنة.

وأذّن مؤذن الجهاد في ربيع الأول 1374 (أول نوفمبر 1954)، ووجّه مسؤولو ذلك الجهاد نداءً إنسانيا إلى الفرنسيين وإلى الطائفة اليهودية في الجزائر لينضمّوا إلى النضال ضد النظام الفرنسي العنصري القذر، ولكنهم -فرنسيون ويهود- وضعوا أصابعهم في آذانهم، وتحالفوا جميعا على إبادة هذا الشعب الأصيل، وارتكبوا من الجرائم ما يُشيبُ الغربان، ويُنطقُ الصبيان.

فلمّا جاء نصرُ الله في 1962 أحسّ هؤلاء الأشرار -فرنسيون ويهود- بما أجرموا وخشوا أن يثأر منهم الشعب الجزائري فرّوا خفافًا وثقالاً إلى أمهم فرنسا المجرمة، فكانت نعمة الله الكبرى بتطهير الجزائر من أولئك الأنجاس، وجعلها أرضا خالصة لشعبها المسلم.

لقد عِشْتُ حينا من الدّهر في فرنسا ولاحظتُ النار المتأجِّجة في صدور الفرنسيين -نصارى ويهود وحركى- عندما يتذكّرون النعيم الذي كانوا يتقلبون فيه في الجزائر، ولن تنطفئ هذه النار أو تخبو مهما يطل الزمن أو يسد ما سمّاه اليهودي – الفرنسي بنجامين ستورا “الحق في النسيان”، وهو ما نسمّيه نحن أبناء الجزائر “وجوب عدم النسيان” لما ارتكبه الفرنسيون -نصارى ويهود- من جرائم، وحتى لا تخطر لهم الجزائر على بال، ولن تسرح لهم في خيال.

وأيَّمُ الله لو استطعتُ أن أحرمهم من رؤية الجزائر حتى في الأحلام لما تردّدتُ، فضلا عن أن أسمح لهم بتدنيسها تحت أي ظرفٍ، فـ”طريق السدّ تدّي ما ترد”.

محمد الهادي الحسني – الشروق الجزائرية

