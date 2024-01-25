حظي حفل زفاف الفنان السوداني الشاب مأمون سوار الدهب, باهتمام كبير من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فبعد نشر الصفحات لفيديو وصور الفرح الأسطوري الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, تم تداول صور حديثة. وظهر مأمون, وعروسته خلال الصور وهما بأزياء “الجرتق” وهي عادة سودانية يقيمها الأهل للعرسان بعد نهاية حفل الزفاف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنان مأمون سوار الدهب وعروسته يبهران جمهور مواقع التواصل بعد ظهورهما بــ(الجرتق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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