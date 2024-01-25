شاهد بالفيديو.. بمشاركة مهاب وجوبا وبشة وجوطة والبندول وبنات عذاب..أبرز نجوم الفن يغنون للفنان مأمون سوار الدهب في حفل زواجه الأسطوري

حرص عدد كبير من نجوم الفن بالسودان على مشاركة زميلهم المطرب الشاب مأمون سوار الدهب الأفراح في حفل زواجه الأسطوري. وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورصده محرر موقع النيلين فقد إمتلأت صالة الفرح بالعاصمة المصرية القاهرة بالمعازيم وأصدقاء العريس. وشارك بالغناء في الحفل البهيج عدد من المطربين الشباب بقيادة وليد جوبا, وأحمد فتح الله البندول, وعثمان بشة, ومهاب عثمان, ومعتز جوطة, إضافة للمطربتين عوضية وتوتة عذاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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