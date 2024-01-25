اليونيسيف تسلم امدادات حيوية لولاية الخرطوم

أعلنت منظمة اليونيسيف عن تسليم كمية من الإمدادات الحيوية في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم إلى ولاية الخرطوش حيث يوجد ملايين الأطفال محاصرون بسبب القتال الدائر

وقالت إنها ستوفر هذه الإمدادات الإغاثة للعائلات وتحافظ على الخدمات المنقذة للحياة

ممتنة لجميع الشركاء الذين ساعدوا في تحقيق ذلك. سونا

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