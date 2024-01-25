مالك عقار أعلن الفريق مالك عقار أير نائب رئيس مجلس السيادة دعمه ورعايته لتجهيز القوات المسلحة بقيادة الفرقة الرابعة مشاة وكتائب المقاومة الشعبية ومنسوبي الجيش الشعبي قيد الترتيبات الأمنية ودعمهم بكافة المعينات اللازمة لتمكينهم من الإندفاع للخطوط الأمامية لمواجهة التمرد بمدينة ودمدني . جاء ذلك لدى مخاطبته ظهر اليوم بمركز مالك بمدينة الدمازين فعاليات لقاء قوات الجيش الشعبي قيد الترتيبات الأمنية الذين تم إستنفارهم للدفاع عن الوطن . ذلك بمشاركة أعضاء حكومة الإقيلم وقادة الأجهزة النظامية . وقال السيد نائب رئيس مجلس السيادة إن توقيع إتفاقية جوبا للسلام جاءت بهدف إسكات صوت البندقية والتوجه نحو التنمية والسلام , وأضاف أن الحرب الحالية فرضت على الشعب السوداني من وراء تمرد مليشيا الدعم السريع , وأعلن إلتزامه بتوفير المعينات والتجهيزات اللازمة لتمكين منسوبي الجيش الشعبي قيد الترتيبات الأمنية للمشاركة في دحر التمرد وكسر شوكته تحت قيادة الفرقة الرابعة مشاة , وأشاد بمواقف منسوبي الجيش الشعبي خلال عهود النضال السابقة , وفند دعاوي التمرد وأكاذيبه التي يروج لها عبر الوسائط الإسفيرية المختلفة@ حاكم الإقليم ثمن مواقف الجيش الشعبي قيد الترتيبات الأمنية وصادق إستجابته لنداء الإستنفار. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر عقار يعلن دعمه ورعايته لتجهيز القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.