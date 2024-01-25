شركة النهضة تطلق خدمة لتسهيل الخدمات الطبية بنهر النيل

بحضور ومشاركة الدكتورة امل احمد مجذوب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل والدكتور فاروق فيصل المدير التنفيذي للصندوق القومي التأمين الصحي بالولاية والباشمهندس محمد جعفر علي قمر رئيس مجلس إدارة شركة النهضة للتنمية والاستثمار والباشمهندس علي جعفر المدير التنفيذي للشركة وعدد من الأطباء والمهندسين انطلقت اليوم بمجمع عطبرة الطبي فعاليات انطلاقة خدمة تطبيق بوكيت.

خدمة تطبيق بوكيت تنفذه شركة النهضة للتنمية والاستثمار وهي خدمة تختص بتسهيل حجوزات الاطباء بالولاية حيث تساعد هذه الخدمة في تقليل الجهد والوقت لعملية حجز الطبيب للمرضي من المناطق البعيدة كما تساهم في ترتيب وتنظيم عمل الاطباء بتقديم خدمة طبية مميزة.

وأشادت الدكتورة امل احمد مجذوب وزير الصحة بالولاية بعمل المهندسين وهي خدمة متميزة في ظل التدخلات الكبيرة التي تشهدها المؤسسات الصحية.

وطالبت بإضافة خدمة أخرى لهذا التطبيق بمركز نصر الدين للسكري تساعد هذه الشريحة المهمة من المرضي وقالت إنه لابد من إدخال العيادة المنزلية للخدمات العلاجية حتى تصبح خدمة متكاملة في ظل وجود الاختصاصيين الوافدين بالولاية إلى جانب ذلك يجب تقديم رسائل توعوية عن الأمراض الوبائية بالتنسيق مع ادارة تعزيز الصحة ونظام الجودة في الخدمات الطبية.

من جانبه حيا الدكتور فاروق فيصل المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية العاملين بشركة النهضة مؤكدا انها تعتبر رائدة في مجال تطوير الخدمات الطبية شاكرا الشركة لاختيارها مجمع التأمين الصحي بعطبرة لتطبيق هذة الخدمة مؤكدا ان هذا يشير إلى التحدي الكبير للعاملين بالمجمع في ظل هذه الظروف الاستثنائية.