منى زكي تكشف كواليس فيلم رحلة 404: حصلي توحد وتعاطف

منى زكي

تحدثت الفنانة منى زكي، عن تفاصيل فيلمها الجديد رحلة 404، وطبيعة التحضيرات له، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، كما أشارت إلى التحضير النفسي لشخصية غادة التي جسدتها بالعمل والصعوبات التي حملتها الشخصية.

وقالت منى زكي على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم: لما قرأت النص أعجبت به جدًا، وهو تأليف محمد رجاء، وهاني خليفة عرض عليا الاسكريبت، وشعرت إني حصل لي توحد وتعاطف، وفي معاني فلسفية كتير ورا الحدوتة، مش فكرة إنك بتتفرجي على رحلة فقط، لكن فيه معاني كثيرة خلفها.

وأضافت منى زكي عن عرض الفيلم بعد انتظار سنوات كثيرة قائلة: كان نفسي نعمله من سنين أنا وهاني خليفة ومحمد رجاء، وأنا الحقيقة لحد دلوقتي ما اتفرجتش عليه، وربنا يسهل ويطلع كويس، لأن فيه معاني فلسفية حلوة أتمنى توصل للناس، وأتمنى رؤية هاني خليفة توضح، ورؤيته لشخصية غادة وعايز يقدمها إزاي، وحياتها كانت إيه والحاضر إيه.

كما تحدثت منى زكي عن تحضيرات الشخصية قائلة: أستاذ هاني شاطر مع الممثل، ومخرج كبير، بالتحديد في توجيهاته للممثل، بسبب حبه للتمثيل، وده بيخليه قادر يساعدك تطلعي حاجة مش قادرة تجييبها أو مش فاهماها أوي، وتوجيهاته كانت الأساس بالنسبة لي، وفي إنه عاوز غادة تتشاف إزاي، وإيه الحاجات اللي فاضلة معاها من الماضي، ولما تواجه صعوبات هتواجهها إزاي، ومعظم التحضير له النصيب الأكبر ودايمًا له نصيب الأكبر، لأن هاني في توجيهات الممثل عنده خبرة كبيرة، ما كانش عاوز يكون فيه مدرب تمثيل وعملنا كل الشغل مع بعض.

أما عن التحضير النفسي لشخصية غادة، قالت:هي تركبية ليها علاقة بالناس لما تغلط وإزاي بيلجأوا لربنا والشكوك اللي بتكون عندهم والتساؤلات؛ زي هل هو اتقبلني ولا لا، سامحني ولا لأ، تساؤلات موجودة عندنا كلنا كبني آدمين، بغض النظر عن اختلاف الغلط اللي بنعمله في حياتنا، دايمًا عندنا التساؤل ده، وبعدها تكتشفي أو تكوني عارفة من البداية إنك غلط وتندمي وتتقربي، وتسألي نفسك يا ترى ربنا هيسامحني عليه؟ هل فعلا تغاضى عنه ولا محتاجة أبذل مجهود أكبر علشان يغفر لي اللي عملته.

وبشان تحضيرات الملابس في الفيلم قالت: الاستايليست مروة عبد السميع هي اللي مقررة شكل الشخصية بالاتفاق مع هاني خليفة، وأنا بحب أوافق على وجهات النظر طالما لايقة على شخصيات لناس تانية، وده اللي بيخرجك من منطقة الأمان وحلو للفنان أنه يخرج من المنطقة دي علشان يطلع حاجة مختلفة.

وبشان الضغوطات التي واجهتها غادة الشخصية التي تجسدها منى زكي في الفيلم والأمر الذي جعلها تخطأ في أكثر من شيء، قالت: الستات ضحية لضغوطات كتير، وخاصة الضغوطات النفسية، زي إن أهلك مش بيبثوا فيكي الثقة، فبتضطري تلجأي لناس تانية يعطوكي الثقة ويحسسوكي إنك شحص جميل ومقبول، إلى جانب الطموح المادي الزيادة عن اللزوم، ومصطلح الغاية تبرر الوسيلة، وفي حاجات كتير تخلي الستات والبني آدمين عمومًا يغلطوا، ولكن أكيد إحنا علينا الضغط الأكبر بما إننا ستات.

القاهرة 24