ليبيا: اللاعبون من السودان وفلسطين مواطنون في ليبيا

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، قراراً يعتبر اللاعبين من السودان وفلسطين، لاعبين مواطنين بالأندية الليبية بالدوري العام “ممتاز” ودرجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة.

وسمح القرار للأندية الليبية بقيد عدد (2) لاعبين من حملة الجنسية السودانية ومثلهما لحملة الجنسية الفلسطينية، كما سمح القرار بقيد عدد لاعب واحد من حملة الجنسية السودانية ومثله من الجنسية الفلسطينية لفرق فئات الشباب وفئات الناشئين.

وشمل القرار، معاملة اللاعبين من السودان وفلسطين مثل معاملة اللاعب الليبي من حيث العدد في التسجيل والمشاركة، على أن يتم تسجيلهم وفق الضوابط وشروط التسجيل المحددة بلائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والقرارات المتممة لها.

وقال الاتحاد الليبي إنّه أصدر هذا القرار بناءً على: “حيث أن دولة السودان الشقيق والشعب الفلسطيني يمران بأوضاع عصيبة في الوقت الراهن، مما تعذر معه استحالة انطلاق مباريات مسابقاتهم الرسمية، وهجرة عدد كبير من لاعبي البلدين خارج ديارهم، وبناءً على طلب الاتحاد السوداني لكرة القدم وللعلاقات الأخوية التي تربطنا بأشقائنا العرب، وتقديراً للظروف القاهرة التي يمر بها إخوتنا في البلدين، وتمكيناً للاعبيهم من الاستمرار في مزاولة لعبة كرة القدم للمحافظة على المواهب التي تمثل البلدين في المحافل الدولية، ودعماً منا لإخوتنا، وتعاطفاً معهم”.

صحيفة السوداني