لص يسرق مشغولات ذهبية من شقة سيدة داخل كمبوند الخمائل بعد كسر باب البلكونة

اقتحم لص شقة سكنية مملوكة لإحدى السيدات داخل كمبوند الخمائل بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بعد كسر بلكونة الشقة، واقتحامها وسرقة جميع المتعلقات السمينة الموجودة بها، مستغلا غياب أصحابها. تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من سيدة تفيد سرقة شقة سكنية مملوكة لها داخل كمبوند الخمائل وقيامه بكسر باب البلكونة واقتحام الشقة، وسرقة جميع متعلقاتها وأموالها.

وقالت الشاكية في بلاغها، إنها فوجئت بعد عودتها إلى منزلها بقيام مجهول بكسر باب البلكونة والدلوف إلى الشقة سكنها وتفتيش جميع غرف مسكنها وسرقة جميع المتعلقات الثمينة والأموال ثم هرب. وتم تشكيل فريق بحث لضبط مرتكب الواقعة، وإعادة المسروقات إلى صاحبتها. القاهرة 24

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