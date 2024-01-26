يسرا تحسم موقفها من دراما رمضان 2024

يسرا أعلنت في تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص لفيلم “ليلة العيد” الذي تعود به إلى الشاشة الكبيرة أنها لن تشارك في دراما رمضان المقبل.

وتأكد غياب يسرا عن الماراثون الرمضاني 2024، بعد تصريحات وتقارير متضاربة عن مشاركتها في مسلسل جديد.

وفي وقت سابق..ذكرت تقارير أن يسرا سوف تجسد دور البطولة في مسلسل رمضاني من 15 حلقة، ولكنها حسمت الأمر بتأكيدها الغياب عن الماراثون الرمضاني 2024.

يسرا شاركت في رمضان الماضي في مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” برفقة محمد ثروت وشيماء سيف وإيمان السيد، وكان من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

وانطلق أمس عرض أحدث أفلام يسرا السينمائية وهو ليلة العيد برفقة سميحة أيوب وسيد رجب وريهام عبد الغفور وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

بوابة فيتو