قبل حفل خطبتها بساعات.. غرق «عروس»

لقيت «عروس»، مصرعها غرقا، في مجري مائي، وذلك قبل حفل خطبتها بساعات في مركز العدوه، شمال المنيا.

تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع فتاه في مجري مائي بأحدي قري مركز العدوه .

انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة إلى القرية- تم انتشال الجثة، وتبين مصرع «د-م-ع-22 سنة»، غرقا في مجري مائي بالقرية (مصرف)، أثناء إلقاء القمامة .

وكشفت التحريات الأولوية، أن الفتاه كانت مقبلة على الزواج، وإنها رحلت قبل حفل خطوبتها بساعات، دون وجود شبهه جنائية .

وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوه، وفاه الفتاه باسفكسيا الغرق، وما نتج عنها من فشل التنفس وتوقف القلب. دون وجود شبهه جنائية .

تحرر محضر بالواقعة، وقرر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، التصريح بدفن جثمان الغريقة، عقب التعرف عليها من أسرتها، وكلف الأجهزة الأمنية، بالتحري عن الواقعة.

المصري اليوم