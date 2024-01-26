الأذية تَعم أعداء وحلفاء

تأثير الحرب على غزة فاق كل الحدود، أرواح بالعشرات تزهق يوميا من دون حساب أو رادع إنسانى، ألوف بل عشرات الألوف بين مصابين ومشردين ونازحين، مشاريع سياسية توقفت، وأخرى اقتصادية تفاقم الأزمات الاقتصادية فى العالم، وكأن العالم بحاجة إلى مزيد من العراقيل.

بنظرة بسيطة يمكن أن ندرك جيدا أن إسرائيل لا تؤذى الفلسطينيين فقط، بل إنها تؤذى نفسها وتؤذى حلفاءها، حتى إن استطلاعات الرأى الحالية تشير إلى أن شعبية رئيس وزرائها نتنياهو فى أدنى مستوياتها، والغريب أنه لا يتراجع.

أما الأكثر غرابة فهو مساندة الولايات المتحدة المستمرة لها، رغم أنها تؤذيها اقتصاديا، وتقرير نشرته وكالة بلومبرج مؤخرا يؤكد ذلك.

منذ أيام نشرت الوكالة الاقتصادية الشهيرة تقريرا حول ما تفعله حرب غزة على خطة روجت لها واشنطن فى السابق لإنشاء ما يعرف بالممر الاقتصادى الذى يسمح بمرور التجارة ما بين آسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط، وهو الممر المهدد بخطر التوقف قبل بدء تنفيذه.

الممر كان يستهدف إنشاء سكك حديدية جديدة فى أنحاء شبه الجزيرة العربية، لكنه جُمِّد فعليًا فى ظل الحرب على غزة، إضافة إلى اضطرابات الشحن البحرى بالبحر الأحمر التى سببتها هجمات الحوثيين، ما يشير إلى اتساع رقعة الأزمة فى المنطقة.

أدت الحرب على غزة إلى وقف مشروع الممر الاقتصادى بشكل مفاجئ، فالطريق الممتد لمسافة تقارب 4830 كيلومتراً (3 آلاف ميل) يمر عبر دول باتت فى أقصى حالات التأهب تحسباً لجرها إلى الحرب. كما أن غضب الشعوب العربية نتيجة ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين فى غزة يعنى أن على الحكومات المشاركة فى المشروع، التصرف بحذر.

القذائف الإسرائيلية تستهدف أرواح الفلسطينيين نعم، ولكنها أيضا تستهدف على الجانب الآخر استراتيجية الولايات المتحدة فى مجابهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، كما تستهدف كذلك تعزيز نفوذ واشنطن فى المنطقة.

هل لا يدرك الأمريكان كل هذا؟ هل شاخت عقلية المفكرين الاستراتيجيين والمراقبين والمحللين هناك وتأثرت بشيخوخة بايدن؟ هل تأثروا بعقلية الرئيس السابق ترامب والذى يستعد ربما للعودة من جديد؟ هل صاروا إلى هذه الدرجة لا يدركون مصالحهم؟ أو بمعنى أدق هل صارت مصلحة إسرائيل أهم عند الساسة الأمريكيين من مصلحة بلادهم؟

الإجابة على هذه الأسئلة قد تعطينا فرصة أكبر لفهم طبيعة الصراع، وطبيعة التحالفات، وطبيعة العقلية الأمريكية والإسرائيلية فى التعامل مع حلفائهم قبل أعدائهم، لأن الإجابة ستكون دالة للغاية على أولويات سياسة للولايات المتحدة فى التعامل مع خطط سياسية واقتصادية. الإجابة ستعرفنا كما نقول، ما لنا وما علينا فعله فى المستقبل القريب.

عبداللطيف المناوي – المصري اليوم

